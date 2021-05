Come mai i turchi insorgono quando si evoca il genocidio degli armeni e ne negano l’esistenza? Eppure è accaduto (Di domenica 2 maggio 2021) Eppure è accaduto Approfittando della guerra mondiale nel 1915 l’impero ottomano eliminò un milioni di persone. Chissà se i tedeschi, loro alleati, presero da lì l’idea della Shoà. Gli armeni, essendo cristiani, erano più evoluti e, Come gli ebrei in Germania, gestivano l’economia. La diplomazia mondiale non ha mai accennato a quella pulizia etnica. Per rompere quel tabù dovette arrivare Biden che, sEppure anziano, è una novità per gli USA. È normale che, ci sia un lato buio nella storia di ogni paese. È Come se noi negassimo le stragi di Marzabotto e di Sant’Anna di Strazzena. Tra gli autori c’erano italiani. SEppure Draghi sia considerato una rara eccellenza italica piovono le peggiori critiche sul governo. Io ne so più di lui! Da qualche giorno tutti protestano. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021)Approfittando della guerra mondiale nel 1915 l’impero ottomano eliminò un milioni di persone. Chissà se i tedeschi, loro alleati, presero da lì l’idea della Shoà. Gli, essendo cristiani, erano più evoluti e,gli ebrei in Germania, gestivano l’economia. La diplomazia mondiale non ha mai accennato a quella pulizia etnica. Per rompere quel tabù dovette arrivare Biden che, sanziano, è una novità per gli USA. È normale che, ci sia un lato buio nella storia di ogni paese. Èse noi negassimo le stragi di Marzabotto e di Sant’Anna di Strazzena. Tra gli autori c’erano italiani. SDraghi sia considerato una rara eccellenza italica piovono le peggiori critiche sul governo. Io ne so più di lui! Da qualche giorno tutti protestano. ...

AnnalisaChirico : Da consigliere CSM Davigo, mentre pontificava a destra e a manca, riceveva le carte segrete d un’inchiesta su cui n… - borghi_claudio : @GuidoCrosetto Poi ci sarebbe anche il primo partito italiano che è in silenzio di tomba su tutto tranne la legge Z… - lauraboldrini : Il pieno diritto al lavoro deve essere il primo obiettivo di @pdnetwork e governo. Mai come ora va promossa l'occ… - SepDam : @costanzoag Nn sn mai esistite... cosi come la sentenza che dice che facevano lobby con gli arbitri - lstvshowsaddict : @cri_ferri89 Chissà come mai ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Come mai India: Fauci, Tanto che l'infettivologo consulente della Casa Bianca invita a valutrare una chiusura completa essendo una 'situazione disperata' del paese 'come nei tempi di guerra'. Mai infatti c'è stato un Paese ...

Quanto vale la coppia Fedez - Ferragni ... specie tra i giovani, come l'uso della mascherina, il divieto di assembramenti, la riduzione dei ... Non mancano mai di esporsi tutte le volte che ritengono di farlo e hanno preso posizione contro ...

Biden sta cambiando l’America come mai prima Il Domani d'Italia Come nasce il nome di un'auto. Ecco come li sceglie Kia Ogni costruttore segue una visione, più o meno fantasiosa. Abbiamo chiesto al brand coreano il ‘dietro le quinte’ di qualche modello a partire dalla Sorento ...

Dieci anni fa l’uccisione di Osama bin Laden, ma l’Afghanistan rimane una missione incompiuta "Ciò in cui gli Usa hanno spesso fallito è stato garantire alle popolazioni dei Paesi dove sono intervenuti un futuro di pace" ...

