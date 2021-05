Come la gravidanza influenza la vista: tutto ciò che c’è da sapere (Di domenica 2 maggio 2021) gravidanza e vista sono correlate? E se sì Come? A questa domanda già secoli fa si iniziò a pensare cercando di trovare una soluzione. Nel XVI secolo il medico Jacques Guillemeau affermò che era possibile capire se una donna fosse incinta semplicemente guardando i suoi occhi. Lo studioso dichiarò che già nel secondo mese di gravidanza le donne in dolce attesa mostravano pupille più piccole, palpebre cadenti e vene un po’ sporgenti agli angoli dell’occhio. Un vero e proprio cambiamento! Indipendentemente dal fatto che sia una leggenda o meno esiste comunque una relazione tra la gravidanza e la vista. Molte donne incinte, tra i tanti cambiamenti che accusano durante questo periodo della loro vita, notano anche un peggioramento della vista. Ma la ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 maggio 2021)sono correlate? E se sì? A questa domanda già secoli fa si iniziò a pensare cercando di trovare una soluzione. Nel XVI secolo il medico Jacques Guillemeau affermò che era possibile capire se una donna fosse incinta semplicemente guardando i suoi occhi. Lo studioso dichiarò che già nel secondo mese dile donne in dolce attesa mostravano pupille più piccole, palpebre cadenti e vene un po’ sporgenti agli angoli dell’occhio. Un vero e proprio cambiamento! Indipendentemente dal fatto che sia una leggenda o meno esiste comunque una relazione tra lae la. Molte donne incinte, tra i tanti cambiamenti che accusano durante questo periodo della loro vita, notano anche un peggioramento della. Ma la ...

