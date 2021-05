Adnkronos : Colori delle regioni: da domani in #zonagialla la maggior parte dell'Italia. - cpaler : Colori regioni: domani la nuova mappa. Il punto sulla prossima settimana - CiccioAmar82 : RT @francescatotolo: Quanto costa il lockdown all’economia italiana? Quasi 500 milioni di euro. Ogni giorno. Mezzo miliardo praticamente br… - simposioixprime : Come cambiano i colori delle Regioni: Sardegna verso l’arancione, Puglia in giallo - MariMario1 : RT @francescatotolo: Quanto costa il lockdown all’economia italiana? Quasi 500 milioni di euro. Ogni giorno. Mezzo miliardo praticamente br… -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

Domani cambiano idellein Italia. Rossa la Valle d'Aosta ; Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in arancione; tutte le altre in giallo. Ma i riflettori si spostano già sulla prossima ......intanto per il secondo giorno consecutivo l'Italia supera i 500.000 vaccinazioni in 24 ore arrivando ad oltre 20 milioni di dosi non dall'inizio Campania per domani Cambiano idelle...Roma, 2 maggio 2021 - Domani cambiano i colori delle Regioni in Italia. Rossa la Valle d’Aosta; Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in arancione; tutte le altre in giallo. Ma i riflettori ...Una delle poche positività emerse dalla pandemia è la messa in atto di una rete dotata di visione. La distanza fisica ed il tempo disponibile hanno permesso ad operatori impegnati nell’associazionismo ...