Classifica Mondiale costruttori F1 2021: Mercedes in testa, +18 sulla Red Bull. Ferrari quarta (Di domenica 2 maggio 2021) La Mercedes resta in testa alla Classifica generale del Mondiale costruttori F1 al termine del GP del Portogallo 2021, terza tappa del campionato andata in scena sul circuito di Portimao. Le Frecce d’Argento hanno 18 lunghezze di vantaggio sulla Red Bull, la Ferrari occupa la quarta posizione. Classifica Mondiale costruttori F1 2021 1. Mercedes 101 2. Red Bull 83 3. McLaren 534. Ferrari 42 5. Alpine 13 6. AlphaTauri 9 7. Aston Martin 5 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Laresta inallagenerale delF1 al termine del GP del Portogallo, terza tappa del campionato andata in scena sul circuito di Portimao. Le Frecce d’Argento hanno 18 lunghezze di vantaggioRed, laoccupa laposizione.F11.101 2. Red83 3. McLaren 534.42 5. Alpine 13 6. AlphaTauri 9 7. Aston Martin 5 Foto: LaPresse

SkySportMotoGP : ?? Cambia la classifica del Mondiale #MotoGP ?? Piloti tutti vicinissimi ?? #SpanishGP ???? #SkyMotori #SkyMotoGP - CircusFuno : Formula 1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo il Gp del Portogallo F1 2021 a Portimao… - DANIELEALOFAN : Secondo me molti non hanno capito cosa fa la Mercedes,per cui Bottas oggi per me ha fatto una gara stupenda. Bottas… - Carlomrtz : a @Max33Verstappen il punto addizionale in classifica mondiale #Fia #F1. Forza Max #Verstappen!! #ver #PortugueseGP - saarabarbero : RT @calliopve: Due certezze del mondiale 2021: - Mazepin che si classifica ultimo in qualsiasi sessione. - Se Bottas parte primo non vince… -