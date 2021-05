Clamoroso a Manchester: i tifosi occupano l’Old Trafford (Di domenica 2 maggio 2021) Incredibile a Manchester: i tifosi occupano l’Old Trafford per protestare contro i Glazer. Rinviata la partita tra United e Liverpool Clamorosa e veemente protesta all’Old Trafford di Manchester, prima della partita tra i padroni di casa e il Liverpool. Qualche centinaio di tifosi dello United, infuriati con la proprietà dopo il caso Superlega, hanno infatti occupato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 maggio 2021) Incredibile a: iper protestare contro i Glazer. Rinviata la partita tra United e Liverpool Clamorosa e veemente protesta aldi, prima della partita tra i padroni di casa e il Liverpool. Qualche centinaio didello United, infuriati con la proprietà dopo il caso Superlega, hanno infatti occupato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TuttoMercatoWeb : Clamoroso a Manchester: i tifosi dello United invadono Old Trafford, gara col Liverpool rinviata - infoitsport : Clamoroso a Manchester: la Roma perde anche Spinazzola - MaximiMilani : Le inglesi come la Juve in Italia (non in Europa), se non rubi non vinci. Nel 2018 a Roma rubi un rigore clamoroso,… - ZanetTomas : Rigore vergognoso per il Manchester!! Inesistente!d'altronde è lo stesso arbitro di Porto Juve, quello che non ha d… - LuigiBevilacq17 : RT @NeroTifoso: Sto Manchester è una vergogna mondiale, miliardi su miliardi per bidoni allenati da un bidone, si ritrova li grazie a qualc… -