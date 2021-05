Ciro Priello di LOL – Chi Ride È Fuori in passato è stato scartato da Maria De Filippi (Di lunedì 3 maggio 2021) Ciro Priello di LOL – Chi Ride È Fuori ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù dove ha confessato un aneddoto (inaspettato!) del passato. Fra i volti illustri che sono stati bocciati ai provini di Amici di Maria De Filippi, infatti, oltre Arisa (ora diventata professoressa della trasmissione), c’è anche Ciro Priello dei The Jackal, che nel lontano 2003 ha tentato la scalata televisiva presentandosi ai provini del talent come ballerino. “Feci tutte le selezioni dei provini: all’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini” – si legge su GossipeTv – “Poi selezioni a luglio, ad agosto e alla fine a settembre eravamo rimasti in 50. Vidi due volte Maria, partecipai a una riunione con lei e gli autori…Poi alle ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 maggio 2021)di LOL – Chiha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù dove ha confessato un aneddoto (inaspettato!) del. Fra i volti illustri che sono stati bocciati ai provini di Amici diDe, infatti, oltre Arisa (ora diventata professoressa della trasmissione), c’è anchedei The Jackal, che nel lontano 2003 ha tentato la scalata televisiva presentandosi ai provini del talent come ballerino. “Feci tutte le selezioni dei provini: all’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini” – si legge su GossipeTv – “Poi selezioni a luglio, ad agosto e alla fine a settembre eravamo rimasti in 50. Vidi due volte, partecipai a una riunione con lei e gli autori…Poi alle ...

