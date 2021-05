Cinema, ritorna l’obbligo di uscita in sala prima dello streaming (Di domenica 2 maggio 2021) Cinema, obbligo di uscita in sala prima dello streaming per i film che ricevono i contributi dallo Stato. Anec protesta. ROMA – Obbligo di uscita in sala prima dello streaming per i film che ricevono i contributi dallo Stato. La nuova norma è stata inserita nel decreto finestre firmato dal ministro Franceschini. Il provvedimento prevede che fino al 31 dicembre i film potranno essere messi a disposizioni dello streaming solo 30 giorni dopo l’uscita al Cinema. Il decreto sospende tutti gli accordi firmati con le piattaforme prima del 2 maggio. Una decisione che è stata fortemente contestata ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021), obbligo diinper i film che ricevono i contributi dallo Stato. Anec protesta. ROMA – Obbligo diinper i film che ricevono i contributi dallo Stato. La nuova norma è stata inserita nel decreto finestre firmato dal ministro Franceschini. Il provvedimento prevede che fino al 31 dicembre i film potranno essere messi a disposizionisolo 30 giorni dopo l’al. Il decreto sospende tutti gli accordi firmati con le piattaformedel 2 maggio. Una decisione che è stata fortemente contestata ...

