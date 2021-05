Cinema | Gina Gershon presidente Ischia Global Film 2021

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – Sarà l’attrice americana, ultima musa di Woody Allen, ladella 19.ma edizione dell’& Music Festival, che si terrà dal 18 al 25 luglio. La, protagonista del“Rifkin’s Festival” (nelle sale italiane dal 6 maggio), già premiata nel 2009 sull’isola verde, sarà affiancata da Piero Chiambretti. ”Una coppia straordinaria di padroni di casa che accoglieranno in sicurezza il mondo araccogliendo la ‘staffetta’ ideale con il Festival di Cannes – annuncia Marina Cicogna, co-fondatrice della manifestazione –è una artista di grande talento e una amica. Dal suo primo incontro con ...

(Adnkronos) - ''Già lo scorso anno dimostrammo di saper organizzare un festival in perfetta sicurezza, riportando il cinema nelle sale nel rispetto delle norme anti-Covid. E siamo naturalmente già ...'' Il prodotto audiovisivo intende valorizzare la Città dell'Aquila ed il suo comprensorio attraverso i valori storici, artistici, architettonici, naturalistici e culturali, elementi di identità cittadin ...