Cinema | Gina Gershon presidente Ischia Global Film 2021 2

(Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) – ”Già lo scorso anno dimostrammo di saper organizzare un festival in perfetta sicurezza, riportando ilnelle sale nel rispetto delle norme anti-Covid. E siamo naturalmente già proiettati verso luglio, con entusiasmo e ottimismo, supportati dal grande ritmo della campagna vaccinale sul territorio”, aggiunge Marina Cicogni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - Sarà l'attrice americana Gina Gershon, ultima musa di Woody Allen, la presidente della 19.ma edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival, che si terrà dal 18 al 25 ...