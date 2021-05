Ciclabili | Pizzimenti | pista “del Livenza” pronta entro inizio estate

Leggi su udine20

(Di domenica 2 maggio 2021) Udine, 2 mag – Stanno giungendo al termine i lavori di realizzazione dellaciclabile lungo la ex Strada provinciale 15 “del”, che collega la frazione di Cavolano in comune di Sacile con la frazione di Francenigo nel comune veneto di Gaiarine. L’itinerario realizzato sviluppa una lunghezza complessiva di circa 1100 metri, di cui 830 nel territorio del Pordenonese e 270 in provincia di Treviso, interessando aree di proprietà provinciale e aree di proprietà privata che sono state acquisite attraverso procedura espropriativa. In prossimità del ponte stradale esistente sulla Fossa Beuda è stata realizzata una nuova passerella lunga 18 metri in carpenteria metallica per dare continuità in sicurezza allaciclabile. In corso di esecuzione lavori, la Regione ha deciso di investire ulteriormente in questo territorio al ...