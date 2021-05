Ci sarà una quarta ondata di Covid in Italia? Risponde il prof. Bassetti (Di domenica 2 maggio 2021) Ci sarà una quarta ondata di Covid in Italia? La domanda ricorre. C'è chi la prevede sulla base di quelle che saranno le riaperture e chi ritiene che ci sono dei fattori che giocano a favore della concreta possibilità che il rischio non sia così elevato. Ne ha parlato il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova, che ha espresso il suo punto di vista ai microfoni del sito del Corriere del Ticino (cdt.ch). quarta ondata Covid? L'opinione di Bassetti Il punto da cui si deve partire per non tramutare l'ottimismo in imprudenza, è abbasta chiaro. «Io - ha detto l'infettivologo - credo che il rischio zero non esiste. Ogni volta che si apre c'è un potenziale ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 maggio 2021) Ciunadiin? La domanda ricorre. C'è chi la prevede sulla base di quelle che saranno le riaperture e chi ritiene che ci sono dei fattori che giocano a favore della concreta possibilità che il rischio non sia così elevato. Ne ha parlato ilessor Matteo, direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova, che ha espresso il suo punto di vista ai microfoni del sito del Corriere del Ticino (cdt.ch).? L'opinione diIl punto da cui si deve partire per non tramutare l'ottimismo in imprudenza, è abbasta chiaro. «Io - ha detto l'infettivologo - credo che il rischio zero non esiste. Ogni volta che si apre c'è un potenziale ...

borghi_claudio : Hmmmm... quale sarà una delle caratteristiche di tre delle quattro bandierine in cima a questa classifica? ?? - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «L'Udinese è una squadra molto fisica, composta da giocatori con spiccate qualità tecniche, sono… - DiodatoMusic : Domani mattina dalle 10:30 sulle pagine Facebook di @LiberiePensanti e #unomaggiotaranto ci sarà un confronto che c… - SibillaRossi : RT @salvinimi: La Meloni condanna la censura della RAI e promette,,, Basta censura! Una volta al governo la RAI sarà trasformata in EIAR c… - ml_calvari : RT @gioveron: Dunque, parliamo di Fedez?E qual'e' il problema?Ha riportato cose dette in pubblico da quei leghisti che fanno della loro ign… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà una Real Madrid, Hazard all'ultima spiaggia contro il Chelsea Il belga è arrivato due estati fa a Madrid e fin qui ha deluso le aspettative, anche, ma non solo, a causa di numerosi infortuni ed una forma fisica inadeguata. Quella di Stamford Bridge sarà l'...

Diretta Napoli Cagliari/ Streaming video tv: Semplici e la grande rimonta dei sardi ...allora che questa partita contro Gattuso ha le stimmate del match decisivo quasi come se fosse una ... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Napoli Cagliari sarà garantita sui canali della ...

Lazio, Hoedt: «Ricordo il Genoa con piacere, sarà una gara dura» Calcio News 24 Il belga è arrivato due estati fa a Madrid e fin qui ha deluso le aspettative, anche, ma non solo, a causa di numerosi infortuni edforma fisica inadeguata. Quella di Stamford Bridgel'......allora che questa partita contro Gattuso ha le stimmate del match decisivo quasi come se fosse... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Napoli Cagliarigarantita sui canali della ...