"Ci ho lavorato 40 anni, ma...". Fedez censurato? Cannonata del mito di "Tutto il calcio" sulla Rai (Di domenica 2 maggio 2021) Grosso imbarazzo in Rai per il pasticcio Fedez al Concertone del Primo maggio. Il rapper si scaglia contro la Lega sul Ddl Zan e denuncia di aver ricevuto l'ordine da viale Mazzini di comunicare il testo del suo intervento in anticipo. La Rai smentisce e a tarda sera Fedez pubblica la conversazione avuta con il vicedirettore di Rai3 Ilaria Capitani. Al di là del merito, un disastro comunicativo per la tv pubblica. Sui social, come prevedibile, sono tutti o quasi a favore di Fedez. E anche una colonna storica della Rai come Riccardo Cucchi, voce indimenticabile di Tutto il calcio minuto per minuto, si unisce alle critiche: "Sono legato alla mia ex azienda. Vi ho lavorato con passione e dedizione per 40 anni. Il servizio pubblico deve essere garanzia di ...

