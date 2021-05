Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati «Ho cercato di nasconderlo» (Di domenica 2 maggio 2021) Chiara Nasti, dopo le improbabili smentite, ha confermato la rottura con Nicolò Zaniolo: precisando che si sono lasciati da tempo e che non sono più una coppia. Scopriamo cosa ha rivelato… Leggi anche: Tommaso Zorzi fidanzato con Lorenzo? Cognome, FOTO e Instagram Si sono lasciati? Gli indizi Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non si seguono più su Instagram da qualche settimana. Una mossa non da poco, considerando che la ragazza è un’influencer affermata e prende molto sul serio tutto quello che succede sui social. Ma non è finita qui. A conferma della crisi, Chiara Nasti ha cancellato tutte le foto che la ritraevano insieme al ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021), dopo le improbabili smentite, ha confermato la rottura con: precisando che sida tempo e che nonpiù una coppia. Scopriamo cosa ha rivelato… Leggi anche: Tommaso Zorzi fidanzato con Lorenzo? Cognome, FOTO e Instagram Si? Gli indizinon si seguono più su Instagram da qualche settimana. Una mossa non da poco, considerando che la ragazza è un’influencer affermata e prende molto sul serio tutto quello che succede sui social. Ma non è finita qui. A conferma della crisi,ha cancellato tutte le foto che la ritraevano insieme al ...

machicazzo : @needsangiox Palesemente chiara nasti sotto copertura - Canieuest96 : Mentre tutti i vip si beccano una shitstorm per aver sostenuto Pio e Amedeo, Chiara Nasti unbothered a Milano con u… - Sammax883B : @maartitop Purtroppo non sarà agli europei e si è anche lasciato con Chiara Nasti. - _beeizy : Lisa in collegamento dal set della nuova collezione di Chiara Nasti - Mediagol : VIDEO Star Wags: Diletta Leotta, Ryan Friedkin e quel bacio. Chiara Nasti e Zaniolo... -