Chiara Ferragni: "Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa" (Di domenica 2 maggio 2021) “Non potrei essere più fiera di quello che ha fatto Fedez”: Chiara Ferragni, una delle influencer più potenti al mondo, ha commentato su Instagram la performance del marito, Fedez, al concertone del primo maggio.“Avere il coraggio di andare contro tutti per dire cosa si pensa non è cosa da poco. Sono Super fiera”. Chiara Ferragni ha voluto anche “ringraziare” tutti i suoi follower: “Vi sento tutti uniti ed è bellissimo sentire quanti sono stati toccati da questo discorso. E’ bellissimo essere uniti e cercare di cambiare le cose. Potere della condivisione”.Sul palco, il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) “Non potrei essere piùdi quello che ha fatto Fedez”:, una delle influencer più potenti al mondo, ha commentato su Instagram la performance del, Fedez, al concertone del primo maggio.“Avere ildipersinon èda poco. Sono”.ha voluto anche “ringraziare”i suoi follower: “Vi sentouniti ed è bellissimo sentire quanti sono stati toccati da questo discorso. E’ bellissimo essere uniti e cercare di cambiare le cose. Potere della condivisione”.Sul palco, il ...

