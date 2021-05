Chiara Ferragni lancia le mini salopette per i neonati: ecco il costo (Di domenica 2 maggio 2021) Le mini salopette di Chiara Ferragni Sono state settimane importanti le ultime per Chiara Ferragni. Lo scorso 23 marzo infatti come sappiamo la nota imprenditrice digitale ha dato alla luce Vittoria, la sua secondogenita, che ha allargato la famiglia Ferragnez. La piccola nel mentre è già diventata una vera star sul web, e le sue L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 2 maggio 2021) LediSono state settimane importanti le ultime per. Lo scorso 23 marzo infatti come sappiamo la nota imprenditrice digitale ha dato alla luce Vittoria, la sua secondogenita, che ha allargato la famiglia Ferragnez. La piccola nel mentre è già diventata una vera star sul web, e le sue L'articolo proviene da Novella 2000.

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - Adnkronos : Chiara Ferragni orgogliosa di #Fedez: “Fiera di mio marito”. #1maggio - Novella_2000 : Chiara Ferragni lancia la mini salopette per i neonati: il costo - pizzaandbeer_ : RT @fanpage: Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez -