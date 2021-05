Chiara Ferragni fiera di Fedez e del suo discorso sul palco del concertone del primo maggio: “Eroe” (Di domenica 2 maggio 2021) Il discorso di Fedez a favore dei diritti dei lavoratori dello spettacolo e a favore della legge Zan ha raccolto molti consensi, tanto dai fan quanto dai colleghi artisti e dalla classe politica. Eppure c’è qualcuno che più di tutti si è detta fiera del gesto e del coraggio del marito, si tratta della moglie Chiara Ferragni, che già da prima che Fedez salisse sul palco aveva lasciato intuire che qualcosa sarebbe accaduto. Chiara Ferragni super fiera di Fedez Chiara Ferragni ha condiviso e ripostato più video e commenti a sostegno del discorso di Fedez. Lei stessa ha voluto ringraziare i fan che hanno apprezzato fortemente ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 maggio 2021) Ildia favore dei diritti dei lavoratori dello spettacolo e a favore della legge Zan ha raccolto molti consensi, tanto dai fan quanto dai colleghi artisti e dalla classe politica. Eppure c’è qualcuno che più di tutti si è dettadel gesto e del coraggio del marito, si tratta della moglie, che già da prima chesalisse sulaveva lasciato intuire che qualcosa sarebbe accaduto.superdiha condiviso e ripostato più video e commenti a sostegno deldi. Lei stessa ha voluto ringraziare i fan che hanno apprezzato fortemente ...

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - Adnkronos : Chiara Ferragni orgogliosa di #Fedez: “Fiera di mio marito”. #1maggio - xparoledicarta : Ma esattamente, quando le persone mettono bocca su Fedez, Chiara Ferragni o altri personaggi pubblici decidendo per… - G3m1n1Soul : RT @13taylorswifh: io che vado a dormire serenamente sapendo che in italia ci sono fedez e chiara ferragni -