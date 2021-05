Chiara Ferragni: “Fedez ha avuto il coraggio di andare contro tutti per dire quello che pensa” (Di domenica 2 maggio 2021) A poche ore dal terremoto mediatico scatenato da Fedez con il testo portato sul palco del concerto del Primo Maggio e la pubblicazione della telefonata con la quale ha accusato la Rai di avere tentato di censurarlo, arriva il messaggio di sostegno della moglie Chiara Ferragni via Instagram. L’influencer italiana più famosa al mondo ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video integrale dell’esibizione del marito inframmezzata dal monologo che ha incendiato la rete su temi sentiti quali il Ddl Zan, l’omotransfobia, gli interventi di alcuni degli esponenti della Lega sulla questione, con particolare riferimento a Ostellari, e l’appello a Mario Draghi affinché sostenga i lavoratori del mondo dello spettacolo. Il commento di Chiara Ferragni dopo il concerto del Primo Maggio “Non potrei essere più ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) A poche ore dal terremoto mediatico scatenato dacon il testo portato sul palco del concerto del Primo Maggio e la pubblicazione della telefonata con la quale ha accusato la Rai di avere tentato di censurarlo, arriva il messaggio di sostegno della moglievia Instagram. L’influencer italiana più famosa al mondo ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video integrale dell’esibizione del marito inframmezzata dal monologo che ha incendiato la rete su temi sentiti quali il Ddl Zan, l’omotransfobia, gli interventi di alcuni degli esponenti della Lega sulla questione, con particolare riferimento a Ostellari, e l’appello a Mario Draghi affinché sostenga i lavoratori del mondo dello spettacolo. Il commento didopo il concerto del Primo Maggio “Non potrei essere più ...

