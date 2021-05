Chiara Ferragni e il caso Fedez: “Ha reso fiera tutta l’Italia” FOTO (Di domenica 2 maggio 2021) Chiara Ferragni orgogliosa del marito su Instagram. Il post nei confronti di Fedez dopo il concertone: “Ha reso fiera tutta l’Italia” La bufera attorno a Fedez ed al caso del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 2 maggio 2021)orgogliosa del marito su Instagram. Il post nei confronti didopo il concertone: “Ha” La bufera attorno aed aldel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

W1NDOWSXLL : RT @hvdaswag: sinceramente capisco chiara ferragni che dopo che essere stata dissata da fedez in una canzone, ci è finita sposata e con due… - _sogni_appesi_ : RT @xtommoway: ora che chiara ferragni ha preso l’unico uomo buono in italia come facciamo - lifestyleblogit : Fedez, Chiara Ferragni: 'Sono fiera di lui' - - GvnLarisa : RT @marcole___: Chiara Ferragni mentre registrava la conversazione tra Fedez e la dirigenza Rai - em4nu3lasalvos : RT @sono_stressata: non so se sia più fortunata chiara ferragni ad avere un marito come fedez o viceversa, ma di sicuro i loro figli sarann… -