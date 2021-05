Chiara Ferragni commenta il discorso di Fedez contro i politici omofobi (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il commento di Laura Boldrini e quello di Matteo Salvini, poco fa è arrivato quello a cui Fedez tiene certamente di più. In piena notte Chiara Ferragni si è collegata su Instagram ed ha voluto dire la sua sul bel discorso del marito contro i politici omofobi. La moglie del rapper milanese si è commossa ed ha fatto i complimenti a suo marito. “Bella storia sei tu amore mio. E che palle che hai nel dire sempre quello che pensi nonostante tutto e tutti. Comunque ragazzi non potrei essere più fiera di così e di quello che ha fatto Fede questa sera. Veramente ha coraggio di andare contro tutti per dire quello che pensa, non è una cosa da poco. Sono super fiera. Volevo ringraziare anche tutti voi. Vi sento molto uniti ed è bellissimo leggere quanti di ... Leggi su biccy (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il commento di Laura Boldrini e quello di Matteo Salvini, poco fa è arrivato quello a cuitiene certamente di più. In piena nottesi è collegata su Instagram ed ha voluto dire la sua sul beldel marito. La moglie del rapper milanese si è commossa ed ha fatto i complimenti a suo marito. “Bella storia sei tu amore mio. E che palle che hai nel dire sempre quello che pensi nonostante tutto e tutti. Comunque ragazzi non potrei essere più fiera di così e di quello che ha fatto Fede questa sera. Veramente ha coraggio di andaretutti per dire quello che pensa, non è una cosa da poco. Sono super fiera. Volevo ringraziare anche tutti voi. Vi sento molto uniti ed è bellissimo leggere quanti di ...

