Chiamami ancora amore: le anticipazioni della puntata del 3 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Lunedì 3 maggio dalle ore 21:35 andrà in onda "Chiamami ancora amore", la nuova serie di Rai Uno con Greta Scarano e Simone Liberati. Giacomo Bendotti, creatore della serie, ha spiegato: "L'inizio è quasi un omaggio a Kramer contro Kramer. C'è un grande scontro in tribunale e tramite l'intervento del giudice e di un'assistente sociale, si indaga sulla coppia. Spieghiamo cosa succede quando l'arrivo di un figlio fa scontrare due famiglie".

