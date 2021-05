Chi l’ha visto, Piera Maggio: «La verità è nelle chiamate di Jessica Pulizzi e Anna Corona» (Di lunedì 3 maggio 2021) Piera Maggio è stata ospite di Chi l’ha visto durante l’ultima puntata del programma; la madre di Denise Pipitone ha commentato alcuni nuovi elementi emersi dalle indagini e portati alla luce del pubblico proprio riguardo la scomparsa di sua figlia nel 2004. Secondo Piera, in alcune intercettazioni telefoniche, si potrebbe capire la verità su quel terribile giorno. Leggi anche: Denise Pipitone, Piera Maggio: «Anna Corona era infatuata di me» VIDEO Piera Maggio: «Chiedo di risentire le intercettazioni» Durante la puntata di Chi l’ha visto sono state fatte ascoltare alcune registrazioni di telefonate fra Jessica ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)è stata ospite di Chidurante l’ultima puntata del programma; la madre di Denise Pipitone ha commentato alcuni nuovi elementi emersi dalle indagini e portati alla luce del pubblico proprio riguardo la scomparsa di sua figlia nel 2004. Secondo, in alcune intercettazioni telefoniche, si potrebbe capire lasu quel terribile giorno. Leggi anche: Denise Pipitone,: «era infatuata di me» VIDEO: «Chiedo di risentire le intercettazioni» Durante la puntata di Chisono state fatte ascoltare alcune registrazioni di telefonate fra...

ettore_licheri : Ringrazio #Fedez che dal palco tiene viva una lotta per le libertà. Bene chi, sui diritti civili, ritiene giusto do… - meb : Buon #1maggio a chi un lavoro ce l’ha, ma il mio pensiero va soprattutto a chi, per colpa della pandemia, il lavoro… - SimoneCosimi : L’intervento di #Fedez è cronaca. È composto da frasi pronunciate alla stampa, durante incontri ufficiali, sui soci… - hannibll : RT @xtrvgic: Hot take per chi dice che le persone LGBTQ+ non si fanno sentire: ieri anche Michele Bravi ha fatto un piccolo intervento e, s… - ffalcone9938 : RT @edcguitar: L’Inter non è una solo squadra di calcio, è una scelta di vita. Non un passatempo, ma un modo di essere. Per questo, per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Concertone, Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a Formigoni e… Il Fatto Quotidiano