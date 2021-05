“Chi ha cancellato la libertà in Rai”. Salvini? Non proprio: bomba-Santoro da Giletti, qui viene giù la sinistra (Di domenica 2 maggio 2021) La puntata del 2 maggio di Non è l'Arena si è aperto con il faccia a faccia tra Massimo Giletti e Michele Santoro. Ovviamente il primo argomento affrontato non poteva che essere quello di Fedez, che dal palco del concertone del primo maggio ha attaccato la Lega sul ddl Zan e imbarazzato i vertici di viale Mazzini, che avevano provato a censurarlo. “Salini dice che Rai3 non ha mai censurato Fedez. Ci credo, non c'è più bisogno di censurare nessuno perché non c'è più libertà”, ha esordito l'ex conduttore di viale Mazzini, tornato in tv su La7 nell'ultima settimana. “Tutti si sono precipitati a ringraziare Fedez, ma chi è che ha cancellato il profumo di libertà dalla Rai?”, ha domandato Santoro, che poi si è risposto da solo: “Conte e il Pd, poi anche Salvini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) La puntata del 2 maggio di Non è l'Arena si è aperto con il faccia a faccia tra Massimoe Michele. Ovviamente il primo argomento affrontato non poteva che essere quello di Fedez, che dal palco del concertone del primo maggio ha attaccato la Lega sul ddl Zan e imbarazzato i vertici di viale Mazzini, che avevano provato a censurarlo. “Salini dice che Rai3 non ha mai censurato Fedez. Ci credo, non c'è più bisogno di censurare nessuno perché non c'è più”, ha esordito l'ex conduttore di viale Mazzini, tornato in tv su La7 nell'ultima settimana. “Tutti si sono precipitati a ringraziare Fedez, ma chi è che hail profumo didalla Rai?”, ha domandato, che poi si è risposto da solo: “Conte e il Pd, poi anchee ...

