Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 2 maggio 2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Questa sera, domenica 2 maggio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 2 maggio, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti A Che tempo Che Fa stasera in esclusiva Andriy Shevchenko, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio, Pallone d’Oro nel 2004, vincitore con la maglia numero 7 del Milan di una Champions League, uno scudetto, una Coppa ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) Questa sera, domenica 2, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 2, di Cheche fa.A CheChe Fa stasera in esclusiva Andriy Shevchenko, uno dei più grandi attaccantistoria del calcio, Pallone d’Oro nel 2004, vincitore con la maglia numero 7 del Milan di una Champions League, uno scudetto, una Coppa ...

luigidimaio : Conosco @Fedez da tempo, oltre ad essere un cantante di grande talento è una persona che in tutto quello che fa ci… - CarloCalenda : Il lavoro di qualità è diventato una risorsa scarsa. È il grande problema del nostro tempo. Non c’è altra via che i… - ricpuglisi : Al TG1 godono del fatto che il brutto tempo ha evitato gli assembramenti. Ditelo ai ristoratori - lemurinviaggio : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la chiesa di San Bernardo alle Terme a Roma, la silenziosa figlia del Pantheon che pochi prendono il tempo di… - traimieisilenzi : RT @LokiSnape: Comunque vorrei aggiornarvi sul fatto che, in tutto questo marasma, Fedez si sia preso davvero un po' di tempo per spedirmi… -