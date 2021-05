Cecilia Rodriguez a contatto coi medici | ecco che sta succedendo

(Di domenica 2 maggio 2021) La bellissimaè stata di recente acon i. Andiamo a scoprire insieme il motivo(Instagram)Soltanto qualche giorno fa la sorella di Belen è stata ospite durante le riprese dell’Isola dei Famosi. La ragione è ben nota, infatti il suo fidanzato Ignazio Moser è appena sbarcato in Honduras, dove si sta cimentando in una nuova avventura, ovvero quella da naufrago. Il fatto che sia entrato a reality già in corso da diverso tempo, non è piaciuto molto a diversi telespettatori, i quali credono che questo sia un vantaggio. Gli altri concorrenti infatti sono stanchi e provati dalle settimane trascorse sull’isola, mentre lui è naturalmente più fresco e riposato. Visualizza questo post su ...

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - BaritaliaNews : Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez si sbaglia e parla invece che di Ignazio Moser del suo ex Monte, gelo in studio - infoitcultura : Isola Dei Famosi: chi è Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez - Novanews242 : RT @Novanews242: Isola Dei Famosi Cecilia Rodriguez gelosa avverte Ignazio avranno delle ... - Novanews242 : RT @Novanews242: Isola Dei Famosi Cecilia Rodriguez gelosa avverte Ignazio avranno delle ... -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

Vanity Fair Italia

Lei ehanno un ex in comune Francesco Monte. In molti attendevano il loro incontro: in studio hanno fatto il tifo per i rispettivi cari. E chi si aspettava che ci potessero essere ...Ignazio Moser è all' Isola dei famosi : il neonaufrago è noto alle cronache del gossip per essere il fidanzato ufficiale di, con un possibile matrimonio di cui si è discusso più volte negli ultimi tempi. Ma chi è Ignazio Moser ? Quale carriera ha avuto prima di diventare influencer e concorrente dell'...Nell’ultima puntata del serale di Amici è tornato sul palco del talent Andreas Muller: il ballerino, che ha vinto l’edizione di Amici ...Cecilia Rodriguez, vestitino che incanta – FOTO. La sorella di Belen continua a far impazzire i social. Cecilia Rodriguez, vestitino che incanta – FOTO Conosciuta inizialmente al grande pubblico come ...