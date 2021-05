Cavese-Avellino, le formazioni ufficiali (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Un solo risultato a disposizione per l’Avellino di Piero Braglia: la vittoria. Ultimi novanta minuti della regular season per la truppa irpina che affronterà, questa sera, al “Lamberti” la retrocessa Cavese. Cavese (4-3-3): Russo; Marzupio, Matino, De Franco, De Vito; De Marco, Favasuli, Pompetti; Gatto, Gerardi, Senesi. A disp.: D’Andrea, Paduano, Ricchi, De Rosa, Senese, Nunziante, Calderini, Gega, Lancini. All.: Maiuri. Avellino (3-5-2): Pane; Laezza, Dossena, Illanes; Rizzo, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero. A disp.: Forte, Miceli, Bernardotto, Santaniello, De Francesco, Errico, Adamo, Ciancio. All.: Braglia. Arbitro: Claudio Panettella della sezione di Gallarate. Assistenti Simone Teodori della sezione di Fermo e Riccardo Pintaudi della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Un solo risultato a disposizione per l’di Piero Braglia: la vittoria. Ultimi novanta minuti della regular season per la truppa irpina che affronterà, questa sera, al “Lamberti” la retrocessa(4-3-3): Russo; Marzupio, Matino, De Franco, De Vito; De Marco, Favasuli, Pompetti; Gatto, Gerardi, Senesi. A disp.: D’Andrea, Paduano, Ricchi, De Rosa, Senese, Nunziante, Calderini, Gega, Lancini. All.: Maiuri.(3-5-2): Pane; Laezza, Dossena, Illanes; Rizzo, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero. A disp.: Forte, Miceli, Bernardotto, Santaniello, De Francesco, Errico, Adamo, Ciancio. All.: Braglia. Arbitro: Claudio Panettella della sezione di Gallarate. Assistenti Simone Teodori della sezione di Fermo e Riccardo Pintaudi della ...

