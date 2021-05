Caso Grillo, uno dei legali rinuncia all’incarico: “Divergenze col mio assistito” (Di domenica 2 maggio 2021) “Ho rinunciato al mandato per Divergenze col mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo”, ha detto ad Ansa l’ex difensore. Tutto sarebbe avvenuto per delle dichiarazioni di Lauria rilasciate a La7, dichiarazioni che il suo difensore gli aveva chiaramente detto di non rilasciare. Oltretutto ha anche criticato il video di Beppe Grillo. “Io quel video non l’avrei fatto” spiegando poi che secondo lui la ragazza aveva bevuto la vodka “per sfida” e non perché costretta e che il rapporto era stato consenziente. “Si vede comunque che la ragazza sta benissimo e che noi non costringiamo niente”, aveva detto nei giorni scorsi.Un comportamento che il suo ex legale non ha condiviso. “Gli avevo detto di non rilasciare interviste“, spiega l’avvocato Costa, “ma lui lo ha fatto lo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 2 maggio 2021) “Hoto al mandato percol miosulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo”, ha detto ad Ansa l’ex difensore. Tutto sarebbe avvenuto per delle dichiarazioni di Lauria rilasciate a La7, dichiarazioni che il suo difensore gli aveva chiaramente detto di non rilasciare. Oltretutto ha anche criticato il video di Beppe. “Io quel video non l’avrei fatto” spiegando poi che secondo lui la ragazza aveva bevuto la vodka “per sfida” e non perché costretta e che il rapporto era stato consenziente. “Si vede comunque che la ragazza sta benissimo e che noi non costringiamo niente”, aveva detto nei giorni scorsi.Un comportamento che il suo ex legale non ha condiviso. “Gli avevo detto di non rilasciare interviste“, spiega l’avvocato Costa, “ma lui lo ha fatto lo ...

