Caso Grillo, tra i conoscenti di Ciro: «Il video? Coi telefoni gira tutto». Il figlio di Beppe: «Parleranno i fatti»

«Ci stanno i video». «Un sacco di amici li hanno visti». «Con i telefoni gira tutto». A parlare, davanti alle telecamere di La7, sono alcuni ragazzi, conoscenti di Ciro Grillo, che ammettono che i frammenti del video del rapporto sessuale al centro dell'inchiesta per presunta violenza circolano eccome. A detta loro, mostrano che la ragazza che ha denunciato Ciro e altri tre ragazzi era «consenziente». Sempre a Genova, l'inviata di Non è l'Arena ha intercettato sia Ciro Grillo («Non rilascio dichiarazioni, facciamo parlare i fatti», ha detto) sia un ragazzo – nascosto dietro gli occhiali da sole e sotto un cappuccio tirato sulla testa – che sarebbe Edoardo Capitta, uno degli altri ...

