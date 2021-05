Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole prendere la responsabilità (Di domenica 2 maggio 2021) Undici minuti e 40 secondi. Da una parte la voce alterata di Fedez che ha capito che qualcuno nell’organizzazione del Concertone vuole cambiare, limare, smussare il suo intervento sul ddl Zan e sulla Lega. Dall’altra prima Lillo – tra i conduttori dell’evento, che sostiene il rapper – e poi il capo-progetto Massimo Cinque, la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani, il discografico Massimo Bonelli, tra gli organizzatori della manifestazione dei sindacati. E’ la versione integrale e non tagliata della conversazione che risponde ai dubbi sollevati dalla Rai rispetto al comportamento degli autori e dei dirigenti dell’azienda. Quasi 12 minuti di telefonata in cui nessuno si vuole prendere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Undici minuti e 40 secondi. Da una parte la voce alterata diche ha capito che qualcuno nell’organizzazione del Concertonecambiare, limare, smussare il suo intervento sul ddl Zan e sulla Lega. Dall’altra prima Lillo – tra i conduttori dell’evento, che sostiene il– e poi il capo-progetto Massimo Cinque, la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani, il discografico Massimo Bonelli, tra glimanifestazione dei sindacati. E’ la versionee non tagliataconversazione che risponde ai dubbi sollevati dalla Rai rispetto al comportamento degli autori e dei dirigenti dell’azienda. Quasi 12 minuti diin cuisila ...

