Campania, parla De Luca: “Se continuiamo così entriamo in zona rossa e chiudo tutto” (Di domenica 2 maggio 2021) De Luca torna a dire la sua e bacchetta nuovamente la popolazione campana. “Vedo ancora migliaia di persone senza mascherina, ciò significa che fra due settimane andiamo in zona rossa e ci giochiamo l’estate». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca inaugurando l’hub vaccinale di Capodichino a Napoli. De Luca: “Rischiamo la zona rossa” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 maggio 2021) Detorna a dire la sua e bacchetta nuovamente la popolazione campana. “Vedo ancora migliaia di persone senza mascherina, ciò significa che fra due settimane andiamo ine ci giochiamo l’estate». Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Deinaugurando l’hub vaccinale di Capodichino a Napoli. De: “Rischiamo la” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

