Campagna vaccinale | l’annuncio del commissario Figliuolo

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilall’emergenza Covid, Francesco Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla somministrazione dei vaccini in Italia. Vaccini Covid,: “Messi in sicurezza gli over 65, apriremo a tutte le classi d’età” su Notizie.it.

LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - petergomezblog : Covid, India travolta: record di morti (3689) e contagi (392.488). Aperta la campagna vaccinale a tutti gli over 18… - FrancescoBonif1 : Un pensiero a chi ha perso la propria attività, il proprio lavoro a causa della pandemia, a chi con fatica ha resis… - PitteriRosalba : @liliaragnar Cresce dopo la massiccia campagna vaccinale e la successiva riapertura dopo il drastico calo dei conta… - pelias01 : RT @carloalberto: Checco Zalone. La campagna nazionale di adesione vaccinale affidata de facto a un comico (almeno, geniale). Tutti oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale

Continua ad accelerare lacontro il coronavirus : per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500mila somministrazioni in 24 ore, portando a oltre 20 milioni il totale delle dosi inoculate. ...... grazie alla": ha esordito così la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti tramite il suo profilo Twitter, commentando l'andamento del piano. Le ultime settimane ...Calano i decessi per Covid negli Stati Uniti, grazie alla campagna vaccinale che procede a pieno regime. Da giovedì, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, la media ..."L'Open day voluto dalla Regione per le fasce over 60 e per i soggetti a "elevata fragilità" continua a dare una notevole spinta alla campagna vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato primo maggio, su ...