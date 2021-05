Calciomercato, Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo, in caso di addio alla Juve sarà Manchester United (Di domenica 2 maggio 2021) Serie A Pirlo: 'Penso a Champions e Coppa Italia, non leggo i giornali' 21 ORE FA Serie A Pirlo: 'Morata ko, gioca Dybala. Futuro? Penso al presente' UN GIORNO FA Leggi su eurosport (Di domenica 2 maggio 2021) Serie A Pirlo: 'Penso a Champions e Coppa Italia, non leggo i giornali' 21 ORE FA Serie A Pirlo: 'Morata ko, gioca Dybala. Futuro? Penso al presente' UN GIORNO FA

mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - LorenzoPuliga : RT @cmdotcom: #Milan, #Donnarumma non ha colpe: chi gli dà del traditore danneggia la squadra. Ora il futuro passa dalla #Juve [@ruiu19] ht… - Lopez92Paul : RT @romanewseu: #Calciomercato, #Sarri a un passo dalla Roma: pronto un biennale da 4 milioni più bonus #ASRoma #Romanewseu - ferrante_pie : RT @MilanLiveIT: #DePaul nel mirino del #Milan ?? Ma la prima offerta arriva dalla #PremierLeague ???? ??#MercatoMilan - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: Dembelè può restare al Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Dalla Genoa, la formazione ufficiale: Scamacca ancora fuori Nella gara che tra poco meno di un'ora all'Olimpico opporrà il Genoa alla Lazio, il centravanti romano partirà ancora una volta dalla panchina. Nel suo 3 - 5 - 2, infatti, Davide Ballardini ha ...

Lazio, Hoedt: 'Dobbiamo vincere sempre, non conta se in casa o fuori' Commenta per primo Wesley Hoedt , difensore della Lazio , parla a Lazio Style Radio a pochi minuti dalla partita con il Genoa : 'Quella di oggi è una partita delicatissima. Dobbiamo vincere se vogliamo lottare per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions League. Sarà una gara difficile. ...

Calciomercato Napoli, nome nuovo per l'attacco: arriva dalla Ligue 1 Calcio News 24 Calciomercato Juventus, da Mourinho l’assist ai bianconeri (fcinter1908) Recentemente esonerato dal "Tottenham", Josè Mourinho, tecnico portoghese che, in Italia, ha legato il suo nome a quello dell'Inter, parla, intervistato dal "Times", della possibilità di ...

Pedullà sul Pescara: “Sebastiani ha calpestato le ambizioni di una piazza storica. Grassadonia inadeguato, ennesimo flop” PEDULLA' SEBASTIANI GRASSADONIA - Alfredo Pedullà, firma della Gazzetta dello Sport, ha commentato la disastrosa stagione del Pescara ...

Nella gara che tra poco meno di un'ora all'Olimpico opporrà il Genoa alla Lazio, il centravanti romano partirà ancora una voltapanchina. Nel suo 3 - 5 - 2, infatti, Davide Ballardini ha ...Commenta per primo Wesley Hoedt , difensore della Lazio , parla a Lazio Style Radio a pochi minutipartita con il Genoa : 'Quella di oggi è una partita delicatissima. Dobbiamo vincere se vogliamo lottare per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions League. Sarà una gara difficile. ...(fcinter1908) Recentemente esonerato dal "Tottenham", Josè Mourinho, tecnico portoghese che, in Italia, ha legato il suo nome a quello dell'Inter, parla, intervistato dal "Times", della possibilità di ...PEDULLA' SEBASTIANI GRASSADONIA - Alfredo Pedullà, firma della Gazzetta dello Sport, ha commentato la disastrosa stagione del Pescara ...