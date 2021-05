Calcio, Serie A 2021: Udinese-Juventus 1-2. La doppietta di Cristiano Ronaldo tiene i bianconeri in zona Champions (Di domenica 2 maggio 2021) Prosegue la quindicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021 di Calcio: nel match delle ore 18.00 la Juventus passa per 1-2 in casa dell’Udinese. Friulani in vantaggio con Molina al 10?, ribalta la contesa Cristiano Ronaldo con una doppietta tra il minuto 83 (su rigore) ed il minuto 89. Nel primo tempo i padroni di casa passano al primo affondo: al 10? Molina sugli sviluppi di un piazzato dall’interno dell’area con un bel rasoterra firma l’1-0. L’unica occasione juventina arriva al 28? con McKennie, che però di testa non trova lo specchio. Nella ripresa al 52? Arslan ed al 67? Stryger Larsen sciupano delle buone occasioni per il raddoppio, poi nel finale si scatena Cristiano Ronaldo: al minuto 83 il ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Prosegue la quindicesima giornata del girone di ritorno dellaA 2020-di: nel match delle ore 18.00 lapassa per 1-2 in casa dell’. Friulani in vantaggio con Molina al 10?, ribalta la contesacon unatra il minuto 83 (su rigore) ed il minuto 89. Nel primo tempo i padroni di casa passano al primo affondo: al 10? Molina sugli sviluppi di un piazzato dall’interno dell’area con un bel rasoterra firma l’1-0. L’unica occasione juventina arriva al 28? con McKennie, che però di testa non trova lo specchio. Nella ripresa al 52? Arslan ed al 67? Stryger Larsen sciupano delle buone occasioni per il raddoppio, poi nel finale si scatena: al minuto 83 il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie 'Come in India', 'E il Covid?'. Festa Inter in strada, è bufera social Tante foto da Milano, folle di tifosi si sono radunate nei principali luoghi della città, assembramenti che in tempi di Covid non sarebbero concessi. Immagini che non sono piaciute a molti e sui ...

Udinese - Juve 1 - 2: tabellino, statistiche e marcatori UDINE - Ronaldo trascina la Juventus a vincere sul campo dell' Udinese con due reti negli ultimi minuti: vantaggio di Molina al 10' e rimonta 2 - 1 con doppietta del portoghese (rigore all'83' e ...

**Calcio: Serie A, Lazio-Genoa 4-3** SardiniaPost Amaranto: è serie D, sconfitta fatale col Pro Sesto. La prossima stagione si giocherà con i dilettanti Brutta fine per il Livorno Calcio. Il 2021 sarà ricordato come l’anno della retrocessione a livello dilettanti. A dare il colpo fatale all’annata disastrosa degli amaranto è stato il Pro Sesto.

L'Inter ha le mani sullo Scudetto: battuto 2-0 il Crotone Con la vittoria per 0 a 2, grazie alle reti di Eriksen (70') e Hakimi (92'), i nerazzurri mettono una seria ipoteca sullo scudetto. Con una non vittoria dell'Atalanta domani la squadra di Conte potreb ...

