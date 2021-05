(Di domenica 2 maggio 2021), 2 mag. -(Adnkronos) -è stata ufficialmente. Dopo i disordini fuori dallo stadio e l'invasione dei tifosi direttamente dentro Old Trafford, col conseguente slittamento del fischio d'inizio del big match valido per il 34° turno di, la partita è stata definitivamentea data da destinarsi. Protesta clamorosa, quella organizzata da migliaia di supporters dei Red Devils, all'indirizzo della famiglia Glazer, proprietaria del club.

SkySport : Leicester 2016, cosa fanno oggi i giocatori della rosa che vinsero la Premier League - SkySport : Manchester United, i tifosi occupano Old Trafford: protesta contro la proprietà - TV7Benevento : Calcio: Premier League, rinviata Manchester United-Liverpool... - sportface2016 : #PremierLeague, arrivata la decisione ufficiale dopo il caos ad Old Trafford: rinviata #manchesterUnited-#Liverpool - sportface2016 : #PremierLeague, caos tifosi prima di #ManchesterUnited-#Liverpool. Gli aggiornamenti sulla situazione ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Premier

Niente big match tra Manchester United e Liverpool: i tifosi di casa hanno infranto le barriere fuori da Old Trafford e hanno invaso il campo prima della partita di questo pomeriggio. Migliaia di ...I duchi di Cambridge infatti stanno partecipando a uno sciopero sui social a sostegno delle squadre diinglesi. LaLeague e le altre leghe professionistiche maschili e femminili hanno ...Non si gioca Manchester United-Liverpool. La partita di Premier League che avrebbe potuto dare la vittoria al Manchester City, nel caso ci fosse stata un'affermazione degli uomini di ...Il Teatro dei Sogni si è trasformato oggi pomeriggio in un palcoscenico da incubo per il calcio inglese. Centinaia di tifosi del Machester United hanno infatti invaso il campo da gioco di Old Trafford ...