Calcio | Juventus | ‘congratulazioni all’Inter per la vittoria del Campionato 2020 2021’

forumJuventus : 3282 giorni dopo abdica il più lungo impero della storia del calcio italiano. Grazie, @juventusfc! ????… - Gazzetta_it : #Szczesny ai titoli di coda. La #Juventus si prepara alla plusvalenza e all’operazione #Donnarumma - Gazzetta_it : #Juve, ciao #scudetto dopo 9 anni e sui social corre il grazie dei tifosi - peppe844 : #UdineseJuventus #juventus #pirloOut #Agnelliout #stellantis #Finoallafineforzajuventus Alessandro Nasi Massimi… - BrunoRuotolo1 : @RaiSport Tutto finto ma cosa festeggiate ahahahahha ma andate a fare la superlega degli sfigati, siete la. Feccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus

Udinese ormai salva,in piena bagarre - Champions. Ma è una partita dal pronostico tutt'altro che scontato, visti i risultati altalenanti della squadra di Pirlo. Gotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col ...Il club nerazzurro torna a trionfare dopo 11 anni e sui social esplode la festa di giocatori, tifosi e dirigenti. Ma non solo: ci sono anche i complimenti degli avversari, a partire dallae dal suo presidente Agnelli. Ecco tutte le reazioni allo scudetto vinto ...1143 del 22/10/2015. Editore: RPM S.r.l.s., Direttore Responsabile: Matteo Ronchetti. Sito non ufficiale e non connesso all' associazione calcio Milan. Marchio e logo del Milan sono di esclusiva ...Perugia, 2 maggio 2021 - Con la vittoria per 2-0 sul campo della Feralpisalò il Perugia conquista la promozione in Serie B. Il ritorno nella serie cadetta segna una clamorosa doppietta per l' Umbria, ...