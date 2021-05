Calcio | Inter campione | la cura Conte e i gol di Lukaku

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – Dopo 11 anni, dall’indimenticata stagione del triplete, l’torna vincere lo scudetto. Dopo aver visto festeggiare i rivali storici del Milan, l’anno successivo, e della Juventus per ben nove anni di fila i nerazzurri tornano a guardare tutti dall’alto in basso in Italia. La stagione die compagni, iniziata in malo modo con la sconfitta nel derby e proseguita peggio, con la prematura eliminazione dalla Champions League, cambia marcia a gennaio grazie alla vittoria per 2-0 contro la Juventus, un successo ancor più netto di quanto dica il punteggio e che dà nuova linfa ad una squadra che fino a quel momento stava ripetendo gli alti e bassi che hanno contraddistinto il decennio precedente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.