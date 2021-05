Calcio: Ghirelli, ‘complimenti al Perugia per la serie B’ (Di domenica 2 maggio 2021) Firenze, 2 mag. (Adnkronos) – “Complimenti per una vittoria in un girone difficile, combattuto. È da ammirare la caparbietà con cui si è lottato per risalire in serie B. Una grande tradizione calcistica in una città bellissima per il Calcio ottiene un grande risultato”. Così dichiara il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che fa arrivare gli auguri al Perugia e prosegue: “Gli auguri si estendono anche al prossimo campionato, affinché sia foriero di gioia e di risultati positivi. Complimenti, complimenti veri per una grande stagione sportiva”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Firenze, 2 mag. (Adnkronos) – “Complimenti per una vittoria in un girone difficile, combattuto. È da ammirare la caparbietà con cui si è lottato per risalire inB. Una grande tradizione calcistica in una città bellissima per ilottiene un grande risultato”. Così dichiara il Presidente della Lega Pro, Francesco, che fa arrivare gli auguri ale prosegue: “Gli auguri si estendono anche al prossimo campionato, affinché sia foriero di gioia e di risultati positivi. Complimenti, complimenti veri per una grande stagione sportiva”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

