Calcio | Gasperini | ' Corsa Champions League? Siamo tutte lì'

capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - sportal_it : Atalanta, Gasperini dribbla le polemiche - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Arbitro? Non mi fate parlare...': Il tecnico: 'L'Inter avrebbe vinto comunque lo scudetto. Co… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'La Champions? Siamo tutte lì...': Atalanta, Gasperini: 'La Champions? Siamo tutte lì...' L'al… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'L'Inter lo Scudetto l'aveva già vinto, a noi interessava il nostro percorso' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gasperini

Il rigore? No, non mi interessa, parliamo soltanto della prossima gara (contro il Parma)", ha concluso. . mra/glb/red 02 - Mag - 21 18:36 2 maggio 2021BERGAMO - L'allenatore dell' Atalanta , Giampiero, è intervenuto a Sky Sport per commentare il pareggio dei suoi in casa del Sassuolo : "L' Inter , se non vinceva oggi lo scudetto, lo vinceva domenica prossima. Mi interessa il nostro ...Gian Piero Gasperini ha dribblato le polemiche sugli episodi controversi del Mapei Stadium. In campo è stato una furia, Gian Piero Gasperini. In occasione del rigore concesso al Sassuolo il tecnico di ...L’Inter si laurea Campione d’Italia con 4 giornate di anticipo grazie alla mancata vittoria dell’Atalanta (1 – 1) al Mapei contro il Sassuolo. Per il club nerazzurro si tratta del diciannovesimo Scude ...