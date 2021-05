(Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) – Al 7? della ripresa friulani vicini al raddoppio. Dopo un’azione manovrata il pallone arriva a Okaka al centro dell’area, che difende e scarica per Arslan, tiro potente che termina a lato di poco, alla destra di Szczesny. Poco dopo si fa vedere Ronaldo che cerca Dybala, l’argentino prova a tirare in porta ma la difesa di casa chiude in angolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

leggoit : Pagelle Juve. CR7: 83' inguardabili, poi con una doppietta salva Pirlo. C'era una volta il West e pure... McKennie - TV7Benevento : Calcio: CR7 rimonta l'Udinese, la Juve vince 2-1 ed è seconda con Atalanta e Milan (2)... - TV7Benevento : Calcio: CR7 rimonta l'Udinese, la Juve vince 2-1 ed è seconda con Atalanta e Milan... - paoloangeloRF : Doppio CR7, la Juve rimonta nel finale a Udine e sale al secondo posto - TifosiBN : Meno male che #CR7 gioca nella #Juve! ???7??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio CR7

Al minuto 83 realizza undi rigore fischiato da Chieffi per un tocco di braccio (largo) di ..., che come all'andata realizza una doppietta, ritrova così la via della rete (e ora sono 99 in ...19.56,serie A: Udinese - Juventus 1 - 2 LaJuve coglie una vittoria in rimonta a Udine e resta in ...ma su punizione di Ronaldo,mani di De Paul,rigore e lo stessopareggia (83'). Il portoghese ...UDINE (ITALPRESS) – La Juventus vince in rimonta contro l’Udinese e conquista tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions Lea ...Prova scialba della squadra di Pirlo. Padroni di casa avanti con Molina, complice una dormita della difesa. CR7 raddrizza su rigore (mani di De Paul) all'83' e capovolge all'89' complice un'incertezza ...