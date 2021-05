Burnout torna in pista? Sony esamina l'interesse del pubblico con un nuovo sondaggio (Di domenica 2 maggio 2021) Un recente sondaggio pubblicato da Sony ha catturato l'attenzione dei fan, in quanto viene citato un titolo ormai sparito dai palcoscenici videoludici da parecchio tempo: Burnout. Il sondaggio in questione, incentrato sui gusti degli utenti PS4 e PS5, propone ben due domande con riferimenti alla serie Burnout, nonostante non si tratti di un'IP strettamente PlayStation. La prima domanda chiede se si è sentito parlare di determinate IP e la seconda se si possiede o meno un titolo della serie in questione. La presenza di Burnout insieme a tutte le altre IP proposte non dovrebbe destare clamore, se non che tutti gli altri titoli presentati appartengono a serie ben più note e che, recentemente, hanno visto la pubblicazione di nuovi capitoli. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 2 maggio 2021) Un recentepubblicato daha catturato l'attenzione dei fan, in quanto viene citato un titolo ormai sparito dai palcoscenici videoludici da parecchio tempo:. Ilin questione, incentrato sui gusti degli utenti PS4 e PS5, propone ben due domande con riferimenti alla serie, nonostante non si tratti di un'IP strettamente PlayStation. La prima domanda chiede se si è sentito parlare di determinate IP e la seconda se si possiede o meno un titolo della serie in questione. La presenza diinsieme a tutte le altre IP proposte non dovrebbe destare clamore, se non che tutti gli altri titoli presentati appartengono a serie ben più note e che, recentemente, hanno visto la pubblicazione di nuovi capitoli. Leggi altro...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Burnout torna in pista? Sony esamina l'interesse del pubblico con un nuovo sondaggio. - Eurogamer_it : #Burnout torna in pista? Sony esamina l'interesse del pubblico con un nuovo sondaggio. - orecchiett : @mocval Ti mando un abbraccio forte forte. Non sottovalutare questo burnout. Prenditi un momento, poi torna e organ… -

Ultime Notizie dalla rete : Burnout torna Returnal - Recensione ...perdono gli oggetti come le chiavi per aprire casse e porte o il denaro con cui acquistare Si torna ... Si vede il codice, come Neo in Matrix , come quando si correva a mille all'ora in Burnout 2 e solo ...

Giochi di corse | I migliori di Aprile 2021 Burnout Paradise è un classico intramontabile che torna in questa versione remastered con una città, Paradise City, completamente esplorabile in 4K . Tra le numerose strade del mondo di gioco è ...

Zoombie Manager Manageritalia Burnout torna in pista? Sony esamina l'interesse del pubblico con un nuovo sondaggio Un nuovo sondaggio pubblicato da Sony chiede ai fan la propria opinione sulla serie Burnout e basta solo questo per speculare su un possibile ritorno della serie racing.

Burnout sta tornando e in esclusiva PS5? Dite la verità, quanti di vorrebbero un nuovo capitolo della serie Burnout? Dopo il Paradise il franchise è stato abbandonato, in quanto Criterion Games ...

...perdono gli oggetti come le chiavi per aprire casse e porte o il denaro con cui acquistare Si... Si vede il codice, come Neo in Matrix , come quando si correva a mille all'ora in2 e solo ...Paradise è un classico intramontabile chein questa versione remastered con una città, Paradise City, completamente esplorabile in 4K . Tra le numerose strade del mondo di gioco è ...Un nuovo sondaggio pubblicato da Sony chiede ai fan la propria opinione sulla serie Burnout e basta solo questo per speculare su un possibile ritorno della serie racing.Dite la verità, quanti di vorrebbero un nuovo capitolo della serie Burnout? Dopo il Paradise il franchise è stato abbandonato, in quanto Criterion Games ...