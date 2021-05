Buongiorno, mamma!, anticipazioni 5 maggio: i segreti del passato di Sole (Di domenica 2 maggio 2021) Mercoledì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Buongiorno, mamma!, la miniserie che racconta le vicissitudini della famiglia Borghi. La fiction, ambientata sul Lago di Bracciano, nelle prime due serate ha aperto tanti interrogativi su Guido Borghi (interpretato da Raoul Bova) e sulla sua famiglia che comprende la moglie Anna Della Rosa (interpretata da Maria Chiara Giannetta), da sette anni in coma per un problema cerebrale e i quattro figli Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Ad interrompere la serenità familiare anche l'arrivo di Agata Scalzi (interpretata da Beatrice Arnera), che cerca la verità sul passato di sua madre Maurizia, scomparsa da 15 anni. Anna e Maurizia, amiche del cuore Nella seconda serata, andata in onda mercoledì 28 aprile, le ricerche di Guido, per ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 maggio 2021) Mercoledì 5, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con, la miniserie che racconta le vicissitudini della famiglia Borghi. La fiction, ambientata sul Lago di Bracciano, nelle prime due serate ha aperto tanti interrogativi su Guido Borghi (interpretato da Raoul Bova) e sulla sua famiglia che comprende la moglie Anna Della Rosa (interpretata da Maria Chiara Giannetta), da sette anni in coma per un problema cerebrale e i quattro figli Francesca, Jacopo,e Michelino. Ad interrompere la serenità familiare anche l'arrivo di Agata Scalzi (interpretata da Beatrice Arnera), che cerca la verità suldi sua madre Maurizia, scomparsa da 15 anni. Anna e Maurizia, amiche del cuore Nella seconda serata, andata in onda mercoledì 28 aprile, le ricerche di Guido, per ...

