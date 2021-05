Boxe: il ritorno di Andy Ruiz sul ring.. vince ma non convince (Di domenica 2 maggio 2021) C’era molta attesa per il match di ritorno di Andy Ruiz jr.. Dopo la sconfitta nel secondo incontro con Anthony Joshua il campione messicano ha cercato di ricostruire la sua figura professionale facendosi seguire dallo staff di Eddie Reynoso, lo stesso che segue il supercampione Saul Alvarez. Il vistoso calo di peso è stato evidente, al peso il messicano ha fatto registrare circa 116 kilogrammi. All’angolo opposto c’era Chris Arreola, pugile 40enne che sembrava la vittima sacrificale di Andy. In realtà la vittoria per Ruiz Jr. non è stata così scontata tanto che al secondo round The destroyer è caduto al tappeto sotto un forte destro di Arreola. Il match è proseguito in maniera equilibrata fino al decadimento atletico di Arreola, evidentemente carente nel cardio. A quel punto Ruiz ha ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 maggio 2021) C’era molta attesa per il match didijr.. Dopo la sconfitta nel secondo incontro con Anthony Joshua il campione messicano ha cercato di ricostruire la sua figura professionale facendosi seguire dallo staff di Eddie Reynoso, lo stesso che segue il supercampione Saul Alvarez. Il vistoso calo di peso è stato evidente, al peso il messicano ha fatto registrare circa 116 kilogrammi. All’angolo opposto c’era Chris Arreola, pugile 40enne che sembrava la vittima sacrificale di. In realtà la vittoria perJr. non è stata così scontata tanto che al secondo round The destroyer è caduto al tappeto sotto un forte destro di Arreola. Il match è proseguito in maniera equilibrata fino al decadimento atletico di Arreola, evidentemente carente nel cardio. A quel puntoha ...

