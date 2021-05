Bologna-Fiorentina: le formazioni ufficiali (Di domenica 2 maggio 2021) I due tecnici Sinisa Mihajlovic e Giuseppe Iachini hanno scelte gli undici da schierare in questo Bologna-Fiorentina, in campo alle 15: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, De Silvestri; Svanberg, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Iachini. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) I due tecnici Sinisa Mihajlovic e Giuseppe Iachini hanno scelte gli undici da schierare in questo, in campo alle 15:(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, De Silvestri; Svanberg, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Iachini. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

