Bollettino del 1 maggio: i dati dell’epidemia di oggi in Italia (Di domenica 2 maggio 2021) Il Ministero della Salute, oggi sabato 1 maggio, ha reso noto il Bollettino della pandemia da Covid in Italia. I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Il Ministero della Salute,sabato 1, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus insono stati diffusi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

HolySeePress : Preghiera del Rosario presieduta dal Santo Padre Francesco per invocare la fine della pandemia - - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, domenica #2maggio, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. ?? L'allerta meteo-idro ti avvisa che… - infoitinterno : COVID-19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 1 MAGGIO 2021 (ORE 12) - Primo Piano - politiskosmou : RT @HolySeePress: Preghiera del Rosario presieduta dal Santo Padre Francesco per invocare la fine della pandemia - - MatteoF1989 : @BanGiu2 @Gianlustella @HuffPostItalia Non lo so io e non lo sai nemmeno te. Non sai i giorni di osservazione,e i c… -