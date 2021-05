Bollettino Covid | nuovi casi sotto la soglia 10mila Figliuolo | porteremo i vaccini nelle scuole

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 2 maggio 2021) Sono 9.148 (ieri 12.965) idiriscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 156.872 tamponi (meno della metà di quelli eseguiti ieri) con l’indice di positività che balza al 5,8% (ieri era al 3,4%).ultime 24 ore si registrano altri 144 morti (ieri 226), che portano il totale dei decessi a 121.177 da inizio pandemia. Questi i dati odierni del, reso noto dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. In calo i ricoveri ordinari Aumentano anche se di poco i ricoveri in terapia intensiva per: sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109ingressi giornalieri. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 18.345 ricoverati, -36 in 24 ore. Sono 3.492.679 i guariti in totale ...