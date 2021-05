Bolletta del gas, come evitare gli sprechi? Il trucco a cui nessuno pensa (Di domenica 2 maggio 2021) Con un semplice trucco è possibile eliminare in casa gli sprechi di gas. In questo modo avremo una Bolletta meno alta termosifoni (pixabay)L’uso di gas per il riscaldamento e i fornelli della cucina, è sicuramante il principale responsabile dei consumi di una casa. La Bolletta del gas italiana è una delle più care in Europa e incide notevolmente sul budget familiare. Non solo, la spesa per il gas è differente tra Nord e Sud italia. Una famiglia del Nord infatti, consuma fino a 6 volte più gas di una del Sud. Questo dipende dal clima più freddo che determina un maggiore uso del riscaldamento. Nelle regioni settentrionali proprio il riscaldamento, è responsabile di più dell’80% del consumo di metano di una casa. L’Emilia Romagna è la regione con il consumo di gas domestico più alto. Oltre 1000 metri cubi di gas ... Leggi su kronic (Di domenica 2 maggio 2021) Con un sempliceè possibile eliminare in casa glidi gas. In questo modo avremo unameno alta termosifoni (pixabay)L’uso di gas per il riscaldamento e i fornelli della cucina, è sicuramante il principale responsabile dei consumi di una casa. Ladel gas italiana è una delle più care in Europa e incide notevolmente sul budget familiare. Non solo, la spesa per il gas è differente tra Nord e Sud italia. Una famiglia del Nord infatti, consuma fino a 6 volte più gas di una del Sud. Questo dipende dal clima più freddo che determina un maggiore uso del riscaldamento. Nelle regioni settentrionali proprio il riscaldamento, è responsabile di più dell’80% del consumo di metano di una casa. L’Emilia Romagna è la regione con il consumo di gas domestico più alto. Oltre 1000 metri cubi di gas ...

