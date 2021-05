Biden sull'anniversario dell'uccisione di Bin Laden: 'Sempre vigili contro il terrorismo' (Di domenica 2 maggio 2021) Al Quaeda ha rivendicato la sua superiorità nei confronti degli Stati Uniti con una prova di forza mediatica ma muscolare. Infatti il gruppo terroristico ha fatto sapere al Mondo che continuerà la sua ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) Al Quaeda ha rivendicato la sua superiorità nei confronti degli Stati Uniti con una prova di forza mediatica ma muscolare. Infatti il gruppo terroristico ha fatto sapere al Mondo che continuerà la sua ...

StefanoCovello : Due altri temi piccanti ancora per Biden: gli Stati Uniti cercano di esternalizzare l'applicazione dell'immigrazion… - Maxmiliam_M : RT @FedericoRampini: Si conferma la ripartenza “a razzo” dell’economia americana: la crescita del primo trimestre proiettata sull’anno vale… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 3.5.2021 (duemilaventuno) R. PAU ITALIAN UNION TRADE MINISTER TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVER… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 3.5.2021 (duemilaventuno) R. PAU ITALIAN UNION TRADE MINISTER TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVER… - marcoapostoli : RT @ldibartolomei: Caro segretario ma se alzassimo le tasse sulle imprese? Perchè non lavoriamo sull'elusione? Perché io pago l'irap e la F… -