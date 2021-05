Berlusconi dimesso dopo 24 giorni di ricovero | lascia il San Raffaele e rientra ad Arcore

(Di domenica 2 maggio 2021) Silviol'ospedale San. L'ex premier era stato ricoverato per problemi cardiaci 24fa, il 6 aprile, per una serie di controlli. Il leader di Forza...

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid” - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo 24 giorni di degenza. Avvocato: 'Pesano gli st… - antoninobill : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid”… - RobertoSignore7 : RT @sebmes: Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele. Vuol dire che sta meglio e questa è senz’altro una buona notizia. Però sono preoc… - TucciTuccio : Marco Livio da fb Berlusconi è stato dimesso,in accordo con il suo medico curante Zangrillo.Come cura lui,nessun al… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi dimesso

SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA Silviodal San Raffaele, tornato ad Arcore Notizia precedente PICCOLO TEATRO APERTO. DOMANI PERFORMANCE ISPIRATA A MARIA LAI, ...Silviodopo 24 giorni di ricovero all'ospedale san Raffaele di Milano è statovenerdì 30 aprile. Il 'cavaliere', 84 anni, era arrivato nel nosocomio lo scorso 6 aprile per sottoporsi a una ...Il leader di Forza Italia, 84 anni, si trova ora nella sua villa di Arcore dove è stata allestita una stanza per continuare a domicilio la terapia. A pesare sulla salute del leader di Forza Italia son ...Milano - È stato dimesso ieri pomeriggio il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo 24 giorni di degenza all'ospedale San Raffaele di Milano dove era arrivato il 6 aprile per una serie di contro ...