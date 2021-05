Beautiful | anticipazioni 2 maggio 2021 | Hope e Thomas di nuovo insieme?

(Di domenica 2 maggio 2021) Tramacon un colpo di scena che si attuerà grazie alla disperazione del piccolo Douglas! Il bacio con Zoe Una ricca puntatacon la strada appianata per nutrire l'ossessione dinei confronti di. Dove eravamo rimasti? Un piccolo passo indietro nel tempo ci ricorda chee Liam si sono lasciati dopo il bacio che lo Spencer ha dato a Steffy. Neanche a dirlo si tratta di un piano messo in atto dariuscito perfettamente, seguito da Steffy anche se poi si è sentita in colpa. Ma la Forrester - dopo un attimo di crisi ha deciso di non dire nulla di tutto questo a Liam proprio per non perderlo.è quindi delusa, amareggiata e si trova a ...

Negli episodi diappena andati in onda, Thomas ha sorpreso tutti con una festa di compleanno per Zoe dove ha sconvolto il figlio baciando Zoe davanti a lui pur di far ingelosire Hope. Nell'episodio del 2 ...Da diversi anni ormai, gli sceneggiatori diamano togliere il freno a mano quando si tratta di innescare un coinvolgimento sentimentale tra i vari personaggi, che si innamorano e disinnamorano spesso in modo estremamente veloce, così ...La puntata di domenica 2 maggio di Beautiful vedrà in primo piano Hope che sarà gelosa del bacio che Thomas darà alla sua fidanzata Zoe.Intrighi a non finire nelle anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda a maggio su Canale 5. A tenere alta l'attenzione sarà la malattia terminale di Sally, della quale sono venuti a conoscenza ...