Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Statunitensi troppo forti: quarto posto per Carambula/Rossi ma Tokyo si avvicina (Di domenica 2 maggio 2021) Ancora un quarto posto per Adrian Carambula ed Enrico Rossi nel terzo e ultimo torneo 4 stelle di Cancun in Messico. Niente da fare, nella finale che valeva il terzo gradino del podio, per la coppia azzurra che è uscita sconfitta 2-0 dalla sfida con gli esperti Statunitensi Lucena/Dalhausser. Solo nel primo set gli azzurri sono stati competitivi. Lucena/Dalhausser provano a partire forte ma gli azzurri non si scompongono e restano in scia (12-10). nel finale gli Statunitensi provano lo strappo sul 17-14 e sul 19-15 ma arriva il break degli azzurri che riescono a pareggiare a quota 19. Lucena/Dalhausser si ritrovano, riescono a piazzare il cambio palla e la rigiocata che regala loro il primo set: 21-19. Nel secondo set la partita si chiude subito: gli Statunitensi ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Ancora unper Adrianed Enriconel terzo e ultimo torneo 4 stelle di Cancun in Messico. Niente da fare, nella finale che valeva il terzo gradino del podio, per la coppia azzurra che è uscita sconfitta 2-0 dalla sfida con gli espertiLucena/Dalhausser. Solo nel primo set gli azzurri sono stati competitivi. Lucena/Dalhausser provano a partire forte ma gli azzurri non si scompongono e restano in scia (12-10). nel finale gliprovano lo strappo sul 17-14 e sul 19-15 ma arriva il break degli azzurri che riescono a pareggiare a quota 19. Lucena/Dalhausser si ritrovano, riescono a piazzare il cambio palla e la rigiocata che regala loro il primo set: 21-19. Nel secondo set la partita si chiude subito: gli...

sportface2016 : #Beachvolley, World Tour #CancunHub2021: #Carambula/#Rossi chiudono il terzo evento al quarto posto - brenalpha : RT @enricocolosimo: Mentre c'è un Premier che lavora a testa bassa per provare a rimettere in piedi un Paese mezzo sgangherato, loro, gli '… - oikawassboo : @offtopicmrt io gioco a beach volley mi piace di più - H3YVNGEL : @S0DEFENC3LESS daii lo possiamo fare quest’estate al beach volley - danieledv79 : RT @enricocolosimo: Mentre c'è un Premier che lavora a testa bassa per provare a rimettere in piedi un Paese mezzo sgangherato, loro, gli '… -