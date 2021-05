Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Rossi/Carambula non scalano la montagna russa. Con Lucena/Dalhausser per il terzo posto (Di domenica 2 maggio 2021) Ancora una volta semifinale fatale per Enrico Rossi e Adrian Carambula che alzano bandiera bianca (1-2) con l’onore delle armi di fronte ai russi Semenov/Leshukov con un pizzico di rammarico per l’andamento della partita e per un primo set che prometteva benissimo e per il vantaggio dilapidato nel finale del tie break. Nel primo parziale Rossi/Carambula hanno espresso, nonostante la stanchezza di tre settimane giocate ad altissimo livello e soprattutto di 16 partite (alcune tiratissime) giocate negli ultimi 20 giorni, una qualità di gioco molto elevata, vicina alla loro migliore del periodo messicano, demolendo letteralmente la resistenza della coppia russa che si è fermata a quota 14. Come era accaduto nella sfida dei quarti con Kantor/Losiak, gli azzurri non sono riusciti a tenere lo stesso livello ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Ancora una volta semifinale fatale per Enricoe Adrianche alzano bandiera bianca (1-2) con l’onore delle armi di fronte ai russi Semenov/Leshukov con un pizzico di rammarico per l’andamento della partita e per un primo set che prometteva benissimo e per il vantaggio dilapidato nel finale del tie break. Nel primo parzialehanno espresso, nonostante la stanchezza di tre settimane giocate ad altissimo livello e soprattutto di 16 partite (alcune tiratissime) giocate negli ultimi 20 giorni, una qualità di gioco molto elevata, vicina alla loro migliore del periodo messicano, demolendo letteralmente la resistenza della coppiache si è fermata a quota 14. Come era accaduto nella sfida dei quarti con Kantor/Losiak, gli azzurri non sono riusciti a tenere lo stesso livello ...

